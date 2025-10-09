Un hombre de 35 años fue aprehendido pasada la medianoche luego de provocar disturbios y dañar la vidriera de un restaurante, ubicado en la intersección de Necochea y la costa.

Ads

Según informaron fuentes policiales, el individuo ingresó al local generando desorden y, al retirarse, arrojó una silla contra uno de los vidrios del establecimiento, provocando su rotura.

Personal del Comando de Patrullas intervino rápidamente y procedió a la detención del sujeto, quien fue puesto a disposición de la fiscal María Isabel Sánchez, a cargo de la UFI de Flagrancia del Departamento Judicial de Mar del Plata.

Ads

La fiscal ordenó que el hombre sea notificado de la formación de causa por el delito de daño y posteriormente trasladado a la Unidad Penal N°44 de Batán.

Puede interesarte

Ads