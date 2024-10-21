En horas de la tarde, personal policial perteneciente al Comando de Patrullas, son comisionados a una vivienda del barrio Autódromo, a raíz de situación por violencia de género.

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Al arribo del móvil la victima manifiesta que mantuvo una discusión verbal con el denunciado.

Invitado a retirarse al sujeto, este se torna hostil dirigiéndose a una vivienda de la cuadra para luego volver con un elemento de hierro en forma de L de unos 15 cm de largo incitando a pelear a los uniformados. No ocasiona lesiones.

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Se procede a la aprehensión masculino poniéndolo a disposición de la Dra. María Isabel Sánchez, quien ordeno se lo traslade a la Unidad Penal N° 44 de Batan.

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