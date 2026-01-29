Un hombre de 51 años que trabaja como chofer de una aplicación de transporte fue atacado por tres delincuentes, uno de ellos armado, que lo golpearon en la cabeza para robarle su auto Volkswagen gol trend en las inmediaciones de la calle Irala y Av. Carlos Gardel.

Un testigo que vio la situación alertó a la policía a través de un llamado al 911 y denunció que el vehículo se encontraba a dos cuadras del lugar del hecho. Al llegar al lugar los efectivos vieron a un sujeto que descendía del rodado para intentar escapar a pie, pero fue atrapado a los pocos metros.

El imputado fue identificado como hombre de 33 años, que de acuerdo a los registros oficiales, cuenta con antecedentes contravencionales y penales por averiguación de identidad, Infracción Articulo 35 y 78 Ley 8031 y Robo en vía publica.

La investigación quedo a cargo de la Fiscalía de Flagrancia, Dra. Sánchez quien dispuso la notificación del artículo 60 por el delito de robo agravado en poblado y en banda y uso de arma de fuego, y el traslado del aprehendido a la Unidad Penal N° 44 del Complejo Penitenciario de Batan.

