Asumió la nueva comisión de la Asociación Amigos del Teatro Auditorium
Será presidida por Miguel Monforte, mientras que Angel Chiatti será el vicepresidente. Del acto de asunción participaron las autoridades salientes.
Se formalizó hoy la asunción de la nueva comisión directiva de la Asociación Amigos del Teatro Auditorium, en un acto que contó con la presencia de autoridades salientes y referentes del ámbito cultural.
La nueva comisión quedó conformada por Miguel Monforte como presidente, Angel Chiatti como vicepresidente, Oriana Castro como tesorera y Solange Arrozeres Bua como secretaria.
Los vocales titulares serán Darío A. Patri, Fernando Mallo y M. José Laguarda, mientras que los vocales suplentes serán Gabriela De Santo y Ariel Loyato. Además, la comisión revisora de cuentas estará integrada por Daniel Escalada y Daniel Villarreal.
Durante el encuentro estuvieron presentes los representantes del período saliente, Emma Burgos y José “Toti” Gallo, quienes acompañaron la transición institucional.
