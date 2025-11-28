Se formalizó hoy la asunción de la nueva comisión directiva de la Asociación Amigos del Teatro Auditorium, en un acto que contó con la presencia de autoridades salientes y referentes del ámbito cultural.

La nueva comisión quedó conformada por Miguel Monforte como presidente, Angel Chiatti como vicepresidente, Oriana Castro como tesorera y Solange Arrozeres Bua como secretaria.

Los vocales titulares serán Darío A. Patri, Fernando Mallo y M. José Laguarda, mientras que los vocales suplentes serán Gabriela De Santo y Ariel Loyato. Además, la comisión revisora de cuentas estará integrada por Daniel Escalada y Daniel Villarreal.

Durante el encuentro estuvieron presentes los representantes del período saliente, Emma Burgos y José “Toti” Gallo, quienes acompañaron la transición institucional.

