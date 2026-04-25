La adolescente disfrutó de una noche especial rodeada de familiares, amigos y con la presencia de su papá, Fabián Cubero, junto a Mica Viciconte.

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Según se pudo ver en imágenes que comenzaron a circular en redes sociales, Allegra ingresó al salón acompañada por su hermano Luca y sorprendió con más de un cambio de look durante la noche. La celebración tuvo una propuesta moderna y relajada, con pista llena, música durante toda la velada y un cierre a puro ritmo.

El evento rápidamente generó repercusión entre los seguidores de la familia, que venían atentos a cada novedad vinculada al cumpleaños de Allegra. Finalmente, la joven pudo disfrutar de su gran noche con una fiesta que no pasó desapercibida.

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VIDEO: https://www.instagram.com/reel/DXj-9R7B-l_/?igsh=MTZ6ZXo0bjA0aGl5Yg==

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