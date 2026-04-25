poroto cubero

Así fueron los 15 de Allegra Cubero junto a Fabián Cubero y Mica Viciconte
Después de varios meses de versiones y expectativa alrededor de la celebración, Allegra Cubero finalmente tuvo su esperada fiesta de 15.
Después de varios meses de versiones y expectativa alrededor de la celebración, Allegra Cubero finalmente tuvo su esperada fiesta de 15.
Se trata de Roberto "Piojo" Oliver ex DT de Alvarado y Aldosivi que también se unieron para ayudar. Actualmente trabaja en Peñarol y necesita fondos para una operación de cadera para volver a caminar.