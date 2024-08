Una mujer que trabajaba para una aplicación de viajes fue asesinada de 10 puñaladas en Lanús. Si bien en un primer momento se creyó que había sido víctima de un robo, con el correr de las horas la causa dio un vuelco y la Policía detuvo a su pareja, acusado de encubrir el crimen.

El brutal ataque ocurrió el viernes por la noche en la intersección de las calles Hernandarias y Estados Unidos, en la localidad de Villa Caraza, partido de Lanús. La víctima fue identificada como Cintia Daniela Rojas, de 44 años.

Inicialmente todo parecía indicar que se trataba de un asalto. José Armando Balza Mentado, de 38 años y nacionalidad venezolana, era pareja de la mujer y esa noche intentó comunicarse con ella. Sin embargo no lo consiguió y fue entonces cuando miró la ubicación del auto Volkswagen Up rojo que Rojas manejaba. En ese momento notó que el vehículo no se movía.

De acuerdo a su relato, decidió ir hasta el lugar. En su declaración dijo que allí encontró a su pareja herida con un disparo y con signos de haber sido golpeada. Por eso la trasladó a la Unidad de Pronta Atención N°3 en su vehículo.

Pese al esfuerzo médico, la víctima llegó sin vida al centro de salud y las autoridades del lugar alertaron a la Policía. El fiscal Martín Rodríguez, a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N° 6 de Lanús, tomó intervención del caso y labró las primeras actuaciones por el delito de “homicidio”.

Según detallaron, si bien aún se aguarda el resultado de la autopsia, el informe preliminar determinó que la conductora fue atacada con un cuchillo en la zona del cuello y las costillas. “Tiene al menos diez puñaladas, dos de ellas mortales. Fue atacada con saña”, explicó un investigador que estuvo en el lugar del asesinato.

Pero en medio de la investigación la causa dio un giro inesperado y la Policía detuvo a Balza Mentado. Las cámaras de seguridad municipales y el hallazgo de droga en su auto fueron clave. “Del relevamiento de cámaras se observa que aparentemente saca cosas del auto de la víctima y las lleva al suyo”, detalló el investigador.

Sumado a ello, al requisar el vehículo, la Policía Científica encontró 29 dosis de carbohidrato de cocaína y dinero en efectivo, indicaron fuentes policiales al mencionado medio. Pese a este descubrimiento, aún es un misterio la identidad del autor del crimen. “Lo que sabemos es que la víctima es atacada por un tercero, se está tras esa persona, y que la pareja realizó acciones que lo involucran como encubridor del crimen”, agregaron.

Es por ello que Balza Mentado quedó imputado por los delitos de “encubrimiento” del crimen de su pareja y por “tenencia de estupefacientes con fines de comercialización”. Durante su detención, el hombre intentó defenderse y declaró que su pareja se dedicaba a la venta de drogas. La Policía, además, secuestró cuatro teléfonos que serán peritados para intentar esclarecer el caso.

Fuente: TN