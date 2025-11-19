Un joven de 21 años, identificado como Nazareno Isern, fue asesinado de un disparo en la cabeza durante un asalto en la colectora de la autopista Riccheri, a la altura del kilómetro 8, en el partido de Esteban Echeverría.

Ads

Según la reconstrucción inicial, la víctima y su acompañante volvían de pasar la tarde en los bosques de la zona cuando fueron abordados por dos ladrones cuyo objetivo era robarles la bicicleta. En medio del asalto, Isern se resistió y uno de los atacantes efectuó un disparo que impactó en la región del cráneo. Los agresores escaparon hacia las calles laterales de la autopista.

Puede interesarte

La amiga que iba con él, también de 21 años, declaró que los asaltantes parecían jóvenes, posiblemente menores de 30 años. Tras el crimen, la causa fue caratulada como homicidio en ocasión de robo y quedó a cargo del fiscal Fernando Semisa, quien trabaja para identificar a los autores.

Ads

El entorno del joven expresó su conmoción por el hecho. Kiara Alegre, una de sus amigas, relató que vio todo el ataque y describió la escena como “devastadora”. “Me lo mataron delante de mis ojos”, sostuvo al recordar el momento en que los ladrones dispararon y huyeron.

Nazareno vivía en Villa Madero y había cumplido 21 años apenas tres semanas atrás. Desde el Instituto Hermanos Amezola, donde fue alumno, difundieron un mensaje de acompañamiento a su familia y pidieron justicia por el crimen.

Ads

Fuente: TN