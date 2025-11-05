Una vez más, Rosario volvió a ser escenario de otro episodio de violencia extrema. Un joven de 22 años fue asesinado a tiros en inmediaciones de Calle 1.818 al 3900, en la zona oeste de la ciudad, en un contexto de viviendas de construcción precaria y alta vulnerabilidad social.

La víctima, identificada como Marcelo Ezequiel Ledesma, recibió impactos de arma de fuego que resultaron mortales y murió poco después de ser trasladado al Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (HECA).

El crimen se registró en un sector identificado por las autoridades como uno de los puntos más sensibles de la ciudad, debido a la incidencia de los hechos vinculados a la violencia armada. El cuerpo del joven presentaba heridas en el cráneo y en el tórax, consecuencia de los disparos efectuados por al menos dos personas que huyeron de la escena en un automóvil.

De acuerdo con la información del medio local Rosario3, la agresión se produjo cerca de las 22 en un pasillo ubicado en un asentamiento de construcción informal.

Peritos forenses y personal de la División de Homicidios de la Policía de Investigaciones acudieron a la escena tras el aviso de los vecinos. Allí, se realizó una inspección ocular, el levantamiento de rastros y la recolección de evidencia balística: tres vainas servidas calibre 9 milímetros fueron incautadas en el sitio y enviadas a laboratorio para su análisis.

El fiscal Lisandro Artacho, a cargo de la investigación, solicitó el traslado del cuerpo al Instituto Médico Legal para la realización de la autopsia, con el objetivo de precisar las circunstancias del homicidio y el trayecto de los disparos recibidos por la víctima.

La Fiscalía también ordenó un relevamiento exhaustivo de cámaras de videovigilancia de la zona y la toma de declaraciones a testigos directos o vecinos que puedan aportar información sobre el hecho o los movimientos previos de los homicidas.

Mientras se aguardan los resultados de la autopsia y los peritajes balísticos, los investigadores trabajan en varias líneas para intentar determinar el móvil del ataque. Si bien aún no se difundieron detalles sobre los posibles vínculos de la víctima con situaciones delictivas o amenazas previas, la modalidad del ataque —con al menos dos tiradores y la utilización de un automóvil— refuerza la hipótesis de un homicidio planificado.

Fuente: Infobae.