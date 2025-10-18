El papa León XIV planea visitar Argentina y Uruguay en 2026, según confirmó el presidente uruguayo Yamandú Orsi tras un encuentro con el sumo pontífice en el Vaticano. Esta gira, que responde al deseo expresado por el pontífice de fortalecer los lazos con el Cono Sur, generará gran expectativa en ambos países, especialmente en Buenos Aires y Montevideo.

Orsi reveló que el Papa manifestó su interés por esta región, a la que su antecesor, Francisco, había intentado viajar sin concretarlo. “La intención la tiene. Me quedó claro que el año próximo piensa empezar con ese peregrinar que suelen hacer los papas”, contó el mandatario a la prensa al salir de la reunión.

El presidente uruguayo recordó la alta expectativa generada durante el papado de Francisco por una visita al Cono Sur. “En Uruguay hace tiempo que estamos esperando. Teníamos mucha expectativa con Francisco, porque era de ahí, de Buenos Aires, pero no se dio. Este Papa manifiesta toda su intención. Veremos. Tiene todo un mundo para recorrer también...”, reflexionó Orsi.

Esta eventual gira se inscribiría en la agenda internacional que León XIV delineó desde su asunción. Antes, a fines de noviembre próximo, el pontífice emprenderá su primer viaje fuera de Italia: una gira por Turquía y Líbano, del 27 de noviembre al 2 de diciembre, coincidente con el aniversario del Concilio de Nicea.

En Turquía, participará en actos conmemorativos e interreligiosos; en Líbano, llevará un mensaje de reconciliación a un país en reconstrucción tras el conflicto entre Israel y Hezbolá. Durante los preparativos, León XIV emitió un llamado global desde la FAO en Roma: “No podemos seguir engañándonos pensando que las consecuencias de nuestros fracasos afectan solo a quienes están lejos de nuestra vista”, advirtió.

Con este compromiso pastoral, el Papa extenderá su misión a Sudamérica en 2026. De concretarse, sería su primera visita a la región y una oportunidad para revitalizar el vínculo directo entre el Vaticano y Argentina.

Fuente: con información de TN