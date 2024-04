Frente al fuerte brote de dengue en el país, que ya registró 180.529 casos desde principios de agosto pasado y 163.419 solo durante este año, la epidemióloga Analia Rearte reveló que no se detectaron casos en la ciudad, pero avisó que podría llegar en cualquier momento, teniendo en cuenta los antecedentes de Tandil, Villa Gesell o el Partido de La Costa.

En principio, la epidemióloga contó en Primera Tarde de Mitre (FM 103.7) cuál es la situación de la ciudad con la enfermedad: “El dengue se transmite a través de un mosquito particular, llamado Aedes aegypti, y para contagiarnos debemos tener ese mosquito, y todavía no se detectó en la ciudad. Por supuesto que si viajamos nos podemos enfermar, pero no podríamos enfermarnos en Mar del Plata, aunque no quiere decir que no lo vayamos a tener. El mosquito no estaba en Argentina, después llegó y fue bajando cada vez más, al punto que se detectó en Tandil, Villa Gesell y el Partido de La Costa, por lo que solo podemos decir que hoy no lo tenemos”.

Entonces, por ese motivo de que podría llegar en algún momento, desarrolló de qué manera actua y qué tipo de precauciones debemos tener. “El mosquito es domiciliario; la hembra pica y pone los huevos en recipientes, o sea que los pega, y por eso es importante mantenerlos sin agua y limpiarlos. Y no es en charcos, más bien en aguas limpias”, manifestó Rearte, quien también dijo que es fundamental el “descacharreo”, que consta de sacar los elementos del patio que pueden provocar que el mosquito pase de huevo a adulto.

Puede interesarte

Por su parte, a pesar de que no precisó la cantidad de contagiados, indicó que los casos en la ciudad son “todos importados”. Además, aclaró que el mosquito busca temperaturas cálidas, pero “va cambiando y el cambio climático, la urbanización o la deforestación provocan que sea detectado más al sur”. Por ende, si bien el mosquito no se encuentra en la ciudad, advirtió que es necesario mantener los cuidados antes mencionados.

También, en cuanto al aumento de las consultas por la vacuna contra el dengue en Mar del Plata, resaltó: “La vacuna está aprobada por la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), que es una autoridad regulatoria que trabaja muy bien y está valorada a nivel mundial, y también por la agencia europea. Y tiene los estudios de que es eficaz, es decir que es segura, no da efectos adversos graves y sirve para evitar la internación”.

Y sostuvo que en la ciudad, a no ser que esté planeado un viaje, “no hay riesgo de contraer dengue”, con lo que para la profesional “no es una indicación para la población marplatense”.