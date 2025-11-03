Un violento robo tuvo lugar este domingo por la noche en una tradicional heladería, ubicada en la intersección de avenida Colón y Tres Arroyos. Tres delincuentes armados irrumpieron en el local y, a punta de pistola, se llevaron teléfonos celulares de empleados y clientes, además de 480 mil pesos de la recaudación.

Tras el alerta al 911, personal del Grupo Táctico Operativo de la Comisaría 12ª y del Comando de Patrullas inició una persecución que culminó en la zona de Calaza al 2600, donde lograron aprehender a uno de los sospechosos, un joven de 24 años. Los otros dos delincuentes lograron escapar.

Durante la huida, los asaltantes abandonaron el vehículo en el que se desplazaban, un Volkswagen Suran, en Chilabert entre Alberti y Gascón, donde lo incendiaron para intentar borrar rastros. A pesar de ello, los efectivos recuperaron la totalidad del dinero sustraído y los tres teléfonos robados.

El fiscal Fernando Berlingieri, de la UFI Nº14, avaló la aprehensión, destacó la rápida labor policial y ordenó que el detenido sea imputado por robo doblemente agravado por haberse cometido en poblado y en banda y por el uso de arma de fuego. El joven, que ya contaba con antecedentes por robo en grado de tentativa, quedó alojado en la Unidad Penal Nº44 de Batán y será trasladado este lunes a sede fiscal.

