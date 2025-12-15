Un hombre de 31 años fue aprehendido, acusado de haber cometido un robo en una vivienda ubicada en López y Planes 3200, barrio Constitución, donde tuvo como víctima a una mujer de 77 años.

Un llamado al 911 alertó sobre una situación delictiva, y al llegar al lugar, personal del Comando de Patrullas entrevistó a la damnificada, quien relató que mientras se encontraba en su habitación fue sorprendida por un sujeto que la redujo y le sustrajo una cartera con documentación personal.

Según el testimonio, el asaltante la dejó momentáneamente sola, lo que permitió que la mujer pidiera auxilio a los gritos por una ventana. Ante esa situación, el delincuente le exigió que se callara y la dejó encerrada con llave dentro de la habitación antes de escapar por un sector que la víctima no pudo precisar.

Minutos más tarde, y gracias a las descripciones aportadas, efectivos motorizados de Prefectura Naval Argentina lograron localizar al sospechoso en la zona de Brandsen y Funes. El hombre fue seguido durante unos 100 metros mientras descartaba de parte de la vestimenta que coincidía con la descripta por la víctima.

Al momento de la detención, se le secuestraron el DNI, carnet de PAMI, tarjeta de débito del Banco Nación, tarjeta SUBE y un teléfono celular, todos pertenecientes a la jubilada. La mujer, en tanto, se encontraba lúcida, consciente y sin lesiones, por lo que no requirió asistencia médica. El imputado no portaba armas.

Intervino en la causa el fiscal Eduardo Layus, titular de la UFI de Flagrancia, quien avaló el procedimiento policial y dispuso la notificación de la formación de causa por el delito de robo, además del traslado del acusado a la Unidad Penal N° 44 de Batán.

