Momentos de tensión vivió una mujer de 48 años cuando fue abordada por dos motochorros armados que le robaron su camioneta Jeep Renegade en la zona de López de Gómara al 5300. El vehículo fue hallado poco después gracias a la geolocalización de los dispositivos electrónicos que se encontraban en su interior.

El hecho ocurrió alrededor de las 22, cuando la víctima regresaba a su domicilio y fue interceptada por dos hombres que circulaban en una moto blanca tipo 110 cc. Uno de ellos descendió, la apuntó con un arma de fuego y la obligó a entregar el rodado, en el cual se encontraba su cartera, un iPhone 16 Pro Max, una mochila y una notebook MacBook gris.

Gracias al rastreo de los dispositivos, personal del Comando de Patrullas y del Gabinete Técnico Operativo de la Comisaría Séptima logró ubicar la camioneta abandonada en Santa Cruz al 8700.

Intervino el fiscal Joaquín Morán, a cargo de la Oficina de Delitos Contra la Propiedad Automotor (ODCPA), quien dispuso el trabajo de Policía Científica, la restitución del vehículo a su propietaria y la continuidad de las tareas de investigación para identificar a los autores del hecho.

