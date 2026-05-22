Un hombre de 24 años fue aprehendido por personal del Comando de Patrullas tras asaltar a un playero utilizando una botella de vidrio como arma, en un hecho ocurrido en una estación de servicio ubicada en el barrio El Progreso. De acuerdo a registros oficiales, el imputado cuenta con antecedentes por diversos delitos.

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Según informaron fuentes policiales, el imputado amenazó y golpeó a un empleado de 21 años para sustraerle un teléfono celular Apple iPhone 14 Pro Max. Sucedió en una estación de servicio de la empresa Shell, en avenida Jacinto Peralta Ramos al 1400.

Tras concretar el robo, el sujeto escapó en dirección al asentamiento conocido como Villa Cariño.

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La situación fue advertida por efectivos policiales que iniciaron una persecución y lograron interceptarlo en inmediaciones de Florencio Sánchez al 1300. Durante la huida, el sospechoso descartó el teléfono sustraído, que fue recuperado por los agentes y restituido a la víctima.

La Fiscalía de Flagrancia, a cargo de Leandro Arévalo, dispuso la formación de una causa por “robo agravado por el empleo de arma impropia” y ordenó el traslado del detenido a la Unidad Penal N°44 de Batán.

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