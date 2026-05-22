Asaltaron a un playero de una estación de servicio usando una botella como arma
El sospechoso escapó hacia “Villa Cariño” y fue interceptado por la policía. Recuperaron los objetos robados y se los devolvieron a la víctima.
El sospechoso escapó hacia “Villa Cariño” y fue interceptado por la policía. Recuperaron los objetos robados y se los devolvieron a la víctima.
Fabián, uno de los playeros que trabaja en la estación de Constitución y la costa, dialogó con El Marplatense sobre estos días de trabajo. A los efectivos y al personal de salud, les regalan café.