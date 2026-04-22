La Policía Federal Argentina detuvo hoy en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a un ciudadano colombiano con pedido de captura internacional, acusado de participar en un atentado ocurrido en junio de 2025 en Bogotá, en el que murió el ex precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay.

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El procedimiento fue realizado por la Dirección General de Cooperación Internacional, en el marco de una investigación que se inició tras la emisión de una Notificación Roja de Interpol por parte de las autoridades colombianas.

Según la causa, el imputado habría colocado un artefacto explosivo con base magnética en un vehículo oficial asignado a la víctima, lo que provocó su muerte. El sospechoso cuenta con antecedentes por “concierto para delinquir agravado”, “terrorismo” y “tráfico, fabricación y porte ilegal de armas de fuego”.

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Tras el ataque, el acusado se habría dado a la fuga y trasladado a la Argentina, donde ingresó por un paso fronterizo no habilitado y se ocultaba en el barrio porteño de San Telmo.

A partir de tareas de análisis e inteligencia, la División Investigación Federal de Fugitivos y Extradiciones logró identificar que el prófugo tenía una causa local por “hurto automotor”, en la que debía presentarse periódicamente ante el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional Federal N°28.

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Con esa información, se montó un operativo conjunto con personal de la División Seguridad y Custodia del Poder Judicial, que permitió su detención en el momento en que se presentó en dicha sede.

El detenido quedó a disposición del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N°12, a cargo del juez Julián Ercolini, con intervención de la Secretaría N°23, y se encuentra a la espera del avance del proceso de extradición.