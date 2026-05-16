El referente de la Cámara de Armadores, Sebastián Agliano, expresó preocupación por la situación económica que atraviesa el sector pesquero y advirtió que la combinación entre el aumento de costos internos y la baja del dólar está afectando seriamente la rentabilidad de la actividad.

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En diálogo con El Marplatense, Agliano explicó que el combustible continúa en aumento y que, aunque la demanda de pescado se mantiene constante, los ingresos del sector se ven perjudicados por la cotización de la divisa estadounidense.

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“Nosotros estamos atados al dólar, así que cuando baja el dólar, nos baja el ingreso, mientras que los costos en dólares siguen subiendo por inflación”, sostuvo.

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El dirigente remarcó además que desde el sector no han recibido respuestas por parte del Gobierno nacional frente al reclamo por medidas que permitan recuperar competitividad.

“Estamos viendo qué puede interpretar el Estado Nacional para ser más competitivos, pero no tenemos ningún tipo de respuesta”, afirmó.

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Asimismo, adelantó que desde la Cámara de Armadores enviaron una nota formal al Ministerio de Economía planteando la situación que atraviesa la actividad pesquera y reclamando medidas concretas para aliviar el escenario económico del sector.