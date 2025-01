Luego de sus primeras funciones de la temporada en Mar del Plata, el humorista Ariel Tarico destacó la recepción del público, expresó que se siente “parte de la ciudad” y además, remarcó que "el humor está todo el tiempo”, ya que “cuando sucede una situación que no es agradable, salen los memes enseguida”.

“Tuvimos las dos primeras funciones el jueves 2 y viernes 3 de enero, con muchos nervios porque veníamos con la obra aceitada, pero la actualidad siempre nos modifica los guiones. Es que tuvimos un cierre tremendo en el Politeama con invitados, donde vinieron Jairo, Jorge Corona y los hijos de Juan Carlos Mesa y de Gianni Lunadei para hacer un homenaje a Mesa de Noticias. También estuvo Mauricio Jortack haciendo un tributo a Charly García, y entonces fue una función muy emotiva y un cierre a full, por lo que ponerse el chip de venir a hacer temporada a Mar del Plata nos dio mucho nerviosismo en el arranque", reconoció el imitador.

Sin embargo, Tarico aseguró en charla con El Marplatense que las dos primeras funciones “estuvieron muy bien” y que lograron “aceitar” el show que realizarán cada jueves y viernes por doce semanas consecutivas, donde además tienen la idea de seguir haciéndolo "incluso los sábados por la Costa”.

Y en tanto a cómo lo trata el marplatense, contó que “muy bien” y que cuando lo cruzan por la calle le dicen “ya te voy a ir a ver”, a pesar de que entiende que “los marplatenses cuando viene la invasión de turistas prefieren guardarse”. El humorista ya se había presentado a mitad del año pasado en el Teatro Roxy y como le fue “bárbaro”, y además con Rotemberg vieron “una buena energía”, decidieron volver para hacer temporada en la ciudad.

En otro punto, sobre las discusiones entre quienes aseguran que Mar del Plata está llena y los que dicen que está vacía, contempló: “Yo veo mucha gente. He venido varios veranos. Me acuerdo que en 2013 estábamos en la sala Melany y los taxistas nos decían que la temporada no había arrancado y que había demasiados taxis vacíos, pero todos los veranos siempre es la misma historia. Incluso en el estreno vinieron personas de Tucumán y La Rioja, por lo que en ese sentido noto que hay mucha concentración de público”.

-El otro día hablabas del humor como “un antídoto para el desastre”, ¿cómo lo relacionás con la actualidad política?

Veo que igualmente el humor está todo el tiempo. Cuando sucede una situación que no es agradable, salen los memes enseguida. El humor ya no es patrimonio de los humoristas, está en manos de la gente y todos pueden hacer un meme, compartirlo y eso se multiplica al infinito. Dicen que no hay programas de humor en los medios, pero en realidad está en la gente y las redes. El humor no se fue, sigue estando pero ahora le pertenece a todos y está mutando de formato.

-¿Te guiás por las redes sociales a la hora de preparar un show?

No, trato de hacer mi propuesta y después se verá si gusta o no. No soy tanto de seguir las tendencias. El público que me sigue sabe los temas que toco o cuál es mi estilo, y trato de poner alguna innovación, pero trato de jugármela por lo que me sale y siento que está bueno decir.

-¿Con qué tipo de show se va a encontrar el público?

Lo que hacemos con David Rotemberg es una mezcla entre lo musical y el monólogo. Los personajes están adaptados a las canciones. Repasamos nuestra historia, la de él tiene más que ver con el rock, mientras que yo empecé como dibujante, después fui a la radio y de ahí incursioné en el teatro. Tratamos de contar nuestra historia personal, reírnos de nosostros mismos, no solo de los políticos, hacer catarsis y homenajear a los tipos y mujeres que nos influenciaron. Mezclamos recuerdos, actualidad, música y personajes para que sea un menú variado.

-Hace más de diez años que venís a Mar del Plata, ¿cuál es tu relación con la ciudad?

-La primera vez que vine a actuar fue en el año 2010 al Teatro Güemes, que no está más y lo guardo en mi corazón porque era hermoso. Cada vez que actuaba ahí sentía una conexión rara pero linda a la vez, como cuando actuaba en el Teatro Maipo porque el escenario y la atmósfera eran parecidas. Tengo amigos acá también, y me siento parte de la ciudad. Y sobre todo me gusta venir a actuar fuera de temporada, en invierno, cuando hace frío…me encanta.