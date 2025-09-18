La selección argentina de vóley consiguió este jueves una dramática victoria ante Francia en cinco sets (3-2) en la última fecha del Grupo C y aseguró su clasificación a los octavos de final del Mundial 2025 que se disputa en Filipinas.

El equipo de Marcelo Méndez se impuso en el Smart Araneta Coliseum de Quezon City con parciales de 28-26, 25-23, 21-25, 20-25 y 15-12. De esa forma, eliminó a los últimos bicampeones olímpicos en un cruce decisivo tras la victoria previa de Finlandia (3-1 vs. Corea del Sur), que finalmente se quedó en el segundo puesto del grupo.

Francia quedó eliminado tras la derrota con Argentina (Foto: EFE).

Argentina se encaminaba a un triunfo holgado tras quedarse con los primeros dos parciales hasta que la remontada del equipo europeo lo puso al filo de la eliminación. Sin embargo, en el quinto set, surgió la figura del atacante Luciano Vicentín, quien aportó cinco puntos clave para la victoria.

Vicentín fue el goleador del partido (Foto: Reuters).

El entrerriano, de 25 años, fue el máximo anotador del juego con 22 tantos (uno de servicio y 24 en posición ofensiva). Detrás suyo, en el goleo argentino, se ordenaron Luciano Palonsky (17), Bruno Loser (12) y Pablo Kukartsev (10).

Argentina avanzó a los octavos de final como líder de su zona y de forma invicta, ya que le había ganado a Finlandia (32) y Corea del Sur (3-1) en sus juegos anteriores.

Cuándo vuelve a jugar Argentina en el Mundial de vóley Filipinas 2025

El equipo celebra la clasificación en Filipinas 2025 (Foto: EFE).

La selección de Marcelo Méndez se enfrentará el domingo próximo ante el segundo del Grupo F, que todavía está pendiente de definición. Los posibles rivales son Italia o Ucrania.

Fuente: TN