En un durísimo partido, Argentina perdió ante República Dominicana por 84 a 83 en tiempo suplementario en la segunda fecha de la AmeriCup. El desarrollo fue parejo más allá de un mejor inicio de los argentinos, pero terminó con empujones y agresiones en el centro de la cancha una vez que terminó el encuentro.

Gonzalo Corbalán nuevamente fue el máximo goleador argentino con 20 puntos y 7 asistencias, mientras que José Vildoza logró un doble-doble con16 unidades y 10 pases-gol. También se destacó Francisco Cáffaro con una buena cantidad de volcadas a lo largo del encuentro. En el equipo de Néstor García, el goleador fue David Jones con 20.

El inicio del juego fue muy bueno para Argentina con mucha intensidad en ambos aros y Francisco Cáffaro marcando los tiempos ofensivos. En la pintura estaba encontrando muchos espacios y eso le permitió varias volcadas a lo largo de la primera parte (5), pero defensivamente también hacían bien su tarea. Sólo Pérez y Delgado pudieron sumar más de una conversión. Fue un buen 19-13 inicial.

Los argentinos sacaron una máxima de 9, pero luego de un minuto del “Che" García, estableció un parcial 10-2 para ponerse a sólo una posesión. A partir de ahí, el partido fue distinto porque todo era muy parejo, pero estaba marcando una diferencia el equipo centro americano con los rebotes ofensivos, donde no pudo frenarlo. Se fueron al descanso largo 36-33.

Todo seguía siendo paridad, pero Argentina haciendo un buen partido y con manos confiables como las de Gonzalo Corbalán y Nicolás Brussino; se sostuvo siempre al frente en el marcador pero las diferencias eran cada vez menores. Entraron a los últimos 10 minutos con ventaja 54-52.

Francisco Cáffaro siguió ganando sobre todo en la pintura rival, pero el tiro de tres puntos de Nuñez sumado a Jones y Feliz que eran los goleadores; Dominicana igualó el marcador en 62. Fue un último cuarto de mucha tensión que iba igualado en el marcador. Vildoza tuvo el manejo de tiempos, encestó un triple clave, pero no pudo tirar en los segundos finales; por eso fueron a suplementario.

En los cinco minutos finales, la historia no cambió demasiado y fueron palmo a palmo hasta la última jugada. Dominicana se puso en ventaja por un punto y en el ataque definitivo, Vildoza tomó un triple que pegó en el soporte y salió. El último intento incómodo de “Juani” Marcos quedó muy lejos del aro y los centroamericanos se quedaron con la victoria.

Hubo forcejeos y manotazos en un final bochornoso de un partido caliente; pero lo cierto es que Argentina compitió de buena manera ante un rival de jerarquía en el continente. Ahora tendrán que buscar la clasificación ante Colombia en el tercer encuentro.

ESTADISTICAS