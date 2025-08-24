Argentina perdió con Dominicana en un final "caliente"
La Seleción Argentina de Básquet cayó en suplementario 84-83 ante República Dominicana en la segunda fecha de la AmeriCup. Gonzalo Corbalán fue goleador con 20 puntos.
La Seleción Argentina de Básquet cayó en suplementario 84-83 ante República Dominicana en la segunda fecha de la AmeriCup. Gonzalo Corbalán fue goleador con 20 puntos.
El marplatense volvió a la competencia luego de una lesión y se presentó por la primera rueda del Challenger de Santo Domingo, en República Dominicana donde cayó ante Marco Trungelliti.