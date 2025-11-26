El canciller Pablo Quirno anunció hoy la candidatura de Rafael Grossi, actual director general del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), para ocupar el cargo de secretario general de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

A través de su cuenta en la red social X, Quirno expresó: “Es un honor y un privilegio presentar hoy la candidatura de Rafael Grossi al cargo de secretario general de las Naciones Unidas”.

El ministro de Relaciones Exteriores destacó la trayectoria del diplomático argentino, quien desde hace seis años conduce el OIEA, subrayando su capacidad de liderazgo en situaciones críticas que afectan la paz y la seguridad internacional.

Quirno sostuvo que esas cualidades son fundamentales para ejercer la conducción de la ONU en un contexto global marcado por nuevos desafíos.

Además, señaló que, a 80 años de su fundación, la organización necesita impulsar reformas que fortalezcan su eficacia y renueven su prestigio internacional.

Fuente: con información de Noticias Argentinas