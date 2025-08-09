La Selección Argentina Juvenil de Handball logró este mediodía su primera victoria en el Campeonato Mundial de la categoría que se está desarrollando en Egipto y ahora, afrontará la segunda parte del torneo, llamada “Copa Presidente”.

Luego de sendas derrotas ajustadas ante los rivales europeos en las primeras dos fechas, cerraron la primera instancia de la manera que pretendían: con una contundente victoria ante México por 37-16 que les permite ganar en confianza.

El dominio del equipo de Cristian Campos fue total de punta a punta ganando el primer tiempo por un claro 19-10 y extendiendo esa ventaja en la segunda parte del encuentro.

Leandro Lonatti terminó como el máximo anotador de la tarde con 6 goles marcados, mientras que los restantes fueron de Lionel Peruchena (5), Juan Bus Saldana (4), Nicolás La Delfa (4), Benjamín Moro Sabore (4), Bautista Torossian (3), Santino Gaspar (3), Sebastián Lara (2), Martín Moreno (2), Stefan Jung, Lautaro Cortes Pacheco, Francisco Colombo y Valentín Pundang.

El arquero marplatense Simón Viera volvió a sumar minutos valiosos con la camiseta de la Selección Nacional teniendo en cuenta que está teniendo un buen desarrollo de Mundial y pretende seguir por ese camino.

Con un triunfo y dos derrotas en la fase regular, el equipo nacional no logró meterse en la lucha por el título y ahora participará de la reclasificación conocida como “Copa Presidente”.

Este lunes a las 13.30 será el momento del primer encuentro de esta nueva instancia que será ante Uruguay que sufrió tres derrotas en esta fase inicial ante Alemania, Eslovenia e Islas Feroe.

Formación inicial: Simon Viera, Jeremías Bus, Bautista Torossian, Lionel Peruchena, Francisco Colombo, Benjamín Moro y Stefan Jung.

Argentina (37:16 vs. México): Leandro Lonatti (6), Lionel Peruchena (5), Benjamín Moro (4), Jeremías Bus (4), Nicolás La Delfa (4), Bautista Torossian (3), Santino Gaspar (3), Sebastián Lara (2), Martín Moreno (2), Francisco Colombo (1), Stefan Jung (1), Valentín Pundang (1), Lautaro Cortes (1), Christian Tamburrino, Lucca Castro y Simón Viera.

Próximo partido: Argentina vs. Uruguay – 1° fecha Copa Presidente III | Lunes 11 de agosto, 13:30 horas.