La Selección Argentina de Básquet logró un importante triunfo en la tercera fecha de la AmeriCup de Managua. Fue ante Colombia con un plantel diezmado por sanción y en la última pelota por 84-83. El doble salvador fue de Nicolás Brussino, pero el mejor jugador del equipo fue Juan Fernández con 36 puntos y 16 rebotes.

Ads

Argentina debió afrontar este encuentro sin Gonzalo Bressan (2 partidos), Francisco Cáffaro y Juan Pablo Vaulet (1 partido) luego de los incidentes ayer ante República Dominicana por lo que el plantel sería mucho más corto para un partido clave buscando la clasificación a la próxima ronda.

En el inicio del juego, fue Juan Fernández el que tomó la posta en el juego interno con 6 puntos en la primera mitad del cuarto para un parcial 16-3 en su favor luego del 0-3 con el que comenzaron ganando los “cafeteros”. El interno anotó 12 puntos en el parcial que fue 29-17 en favor de los argentinos, con buena dinámica y efectividad en el tiro.

Ads

En el segundo parcial, la eficacia bajó notablemente para los dirigidos por Prigioni y Colombia, sin mejorar mucho en su juego, pudo achicar la diferencia en el marcador con Angola y Almanza como líderes. Con un gran parcial 13-0 en los últimos cuatro minutos y un cuarto que terminó 24-11; los colombianos se fueron al frente 41-40 al entretiempo.

El equipo argentino no había vuelto a utilizar a Juan Fernández en la pintura y apareció en ese tramo del partido. De todas maneras, los “cafeteros” estaban más firmes y sumaban confianza para dominar las acciones del juego. Parecía que la reacción vendría en las manos de Fernández que anotó tres triples seguidos para que Argentina vuelva al frente. A partir de ahí, encontró nuevamente la compostura e ingresó al último parcial ganando 62-58.

Ads

Ese envión positivo se extendió en los 10 minutos finales del juego con una tarea descomunal de Fernández, pero era la única vía de gol. Colombia volvió con los mismos protagonistas: Almanza y Angola para nuevamente remontar una desventaja y pasar al frente. Fue un parcial 11-0 en los últimos minutos y llegó a la última posesión del partido ganando por uno. Increíblemente, con menos de tres segundos, Fernández tiró un triple incómodo que cayó en la mano de Brussino. La corrección del ex Peñarol llegó antes de la chicharra y Argentina ganó un partido clave para quedar segundo en el grupo.

Ahora tendrá que esperar la resolución de la fase regular para saber con quien se enfrentará. Podría ser el perdedor de Canadá ante Puerto Rico que cerrarán la jornada de hoy, pero será difícil el resto del campeonato donde todo pasará a ser decisivo.

ESTADÍSTICAS