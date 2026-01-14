Argentina se consolidó en 2025 como el principal proveedor de aceites vegetales de India, el mayor consumidor mundial, al exportar 3,53 millones de toneladas, según datos difundidos por la Cámara de la Industria Aceitera Argentina (CIARA), basados en registros de la Solvent Extractor Association.

La información fue publicada por CIARA a través de la red social X y posicionó al país como el mayor abastecedor del mercado indio, superando a competidores históricos como Indonesia y Malasia, en un contexto en el que India importa más de 15,7 millones de toneladas de aceites vegetales por año.

El liderazgo argentino se explicó principalmente por el desempeño del complejo sojero: las exportaciones de aceite de soja alcanzaron las 2,88 millones de toneladas, a las que se sumaron 0,65 millones de toneladas de aceite de girasol, lo que permitió ampliar la participación nacional en un mercado tradicionalmente dominado por aceites de palma del sudeste asiático.

India, con una población superior a los 1400 millones de habitantes, depende en gran medida de las importaciones para cubrir su demanda interna de aceites vegetales. En ese escenario, la Argentina logró consolidarse como un proveedor confiable, con capacidad de abastecimiento sostenido y una oferta diversificada respaldada por su estructura agroindustrial.

Según el ranking difundido por la entidad, Indonesia ocupó el segundo lugar entre los proveedores, con 3,16 millones de toneladas, seguida por Malasia con 2,82 millones, mientras que Rusia, Brasil y otros países quedaron más relegados, reflejando un cambio relevante en la dinámica del comercio internacional del sector.

Desde CIARA remarcaron que este desempeño se apoya en la capacidad instalada del complejo aceitero argentino, uno de los más importantes del mundo, y en la competitividad del sector exportador. El resultado de 2025 refuerza el posicionamiento del país como actor clave en el abastecimiento global de alimentos.

Fuente: con información de TN