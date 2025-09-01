La Selección Argentina de Fútbol comenzó a preparar oficialmente la doble fecha de Eliminatorias Sudamericanas que comenzará este jueves en el Monumental enfrentando a Venezuela desde las 20.30 en lo que podría ser el último partido de Lionel Messi por esta competencia en condición de local.

En el primer día de movimientos en el Predio que lleva su nombre fue por la tarde a puertas cerradas con los jugadores recién arribados, incluido el propio Messi que arribó al país junto con su familia y Rodrigo De Paul con quien comparte equipo en Inter Miami. También estuvo, entre otros, Leandro Paredes que ayer jugó en el Minella con Boca ante Aldosivi y hoy se presentó a los entrenamientos.

De todas maneras, el equipo nacional tiene el objetivo de ganar los dos partidos que tiene por delante (el otro será la semana próxima ante Ecuador como visitante) ya que son los últimos partidos oficiales que tiene por delante el equipo antes del Mundial del año próximo.

Conseguir partidos amistosos de nivel y competencia ha sido difícil y dentro de la agenda planteada de aquí a la máxima cita, la Finalíssima es un punto importante que se jugaría el año próximo ante España. Al ser consultado al respecto en una entrevista con TNT Sports, Lionel Scaloni señaló que "hubiera preferido no jugarla antes del Mundial, porque me parece que hubo tiempo para jugarla antes".

Los espacios se podrían haber generado, pero la competencia europea atentó contra las posibilidades de unos y otros: “España no pudo porque tenía la Nations League, que se han inventado ellos y a nosotros como sudamericanos nos ha matado, porque no podemos competir contra europeos porque ellos hicieron su propio torneo”, agregó el DT campeón del mundo.

De aquí a fin de año podría ser un buen tiempo para hacerlo, pero los Europeos están en plena clasificación mundialista: “Ahora que nosotros sí podemos ellos no pueden porque juegan la clasificación del Mundial. Y un partido de semejante importancia, jugarlo a dos meses del Mundial, yo sinceramente no pensé que se iba a jugar”. De todas maneras, advirtió que “todavía está todo muy en el aire” y deberán esperar por las confirmaciones.

Leandro Paredes junto a Messi en el entrenamiento de hoy. (Foto: AFA)

La tarea del Seleccionado Argentino continuará este martes en un turno más intenso de entrenamiento que será abierto sobre los últimos 15 minutos para la prensa acreditada y el miércoles, el propio Scaloni brindará la conferencia de prensa previa al partido ante Venezuela.