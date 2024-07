La Selección Argentina U17 Femenina cayó en los octavos de final del Mundial de la categoría que se disputa en México. Fue 67-49 ante Italia que había terminado como puntero de su zona.

Durante el primer tiempo Argentina mostró una buena versión principalmente en el cuarto inicial donde terminó imponiéndose por 21 a 18. La historia en los segundos 10 minutos no fue igual porque tomó las riendas del juego el equipo “azzurro” pero sin escaparse demasiado. Se fueron al descanso 30-36.

En el tercer cuarto hubo bajo goleo argentino y eso no le permitió pelear por el partido. Incluso mejoró en el tramo final pero se fue al último descanso perdiendo por 10 (40-50). El último cuarto no fue distinto y ya no pudo acercarse en ningún momento para pelear por el partido. Fue derrota 67-49.

La marplatense Juana Barrionuevo tuvo un destacado aporte en 31:10 minutos en juego donde pudo anotar 5 puntos, tomar 11 rebotes y brindar 5 asistencias. Sus números incluyeron 2 de 3 en dobles, 0 de 4 en triples y 1 de 2 en libres, con 2 pérdidas de balón y 1 robo.

La goleadora argentina una vez más fue Sol Depetris que anotó 16 puntos al igual que Milagros Morell que terminaron como más más destacadas en cancha para las chicas de nuestro país.

Ahora tendrán que jugar el viernes por la reclasificación del 9° al 12° puesto con rival a definir y para cerrar la experiencia en tierras mexicanas donde todavía no pudieron ganar.