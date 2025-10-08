Con los tantos de Alejo Sarco, Maher Carrizo (por duplicado) y Mateo Silvetti, la Selección Argentina no sufrió sobresaltos y aplastó por 4-0 a Nigeria en los octavos de final del Mundial Sub 20 que se disputa en Chile. El próximo sábado enfrentará a México, en busca de meterse entre los cuatro mejores del torneo.

El encuentro, disputado en el Estadio Nacional de Santiago de Chile, tuvo un inicio favorable para el conjunto argentino. Alejo Sarco abrió el marcador a los dos minutos de juego, lo que permitió al equipo albiceleste tomar la iniciativa y manejar el ritmo del partido desde el comienzo. La rápida ventaja se tradujo en mayor seguridad y dominio del balón, factores que se mantuvieron a lo largo de la primera mitad.

La segunda anotación llegó tras una infracción cometida sobre Valentino Acuña al borde del área nigeriana. La jugada del equipo dirigido por Diego Placente se produjo a los 17 minutos, luego de un gran arresto individual del defensor Valente Pierani, quien pasó la mitad de cancha, tocó para el goleador Alejo Sarco, autor del primer tanto, quien dejó de primera para Ian Subiabre.

El delantero de River Plate intentó filtrar la pelota, que le volvió por un rebote. Tras enfrentar a dos rivales, se metió al área y luego de enganchar, vio solo en la medialuna a Valentino Acuña, quien le pegó a colocar, desviado. Sin embargo, en ese instante, el mediocampista nigeriano Nasiru Salihu le cometió falta.

Aunque Álvaro Montoro se paró de un lado, del “penal con barrera” se encargó Maher Carrizo. Pese a tener ocho hombres en la barrera, más el “cocodrilo” en el piso, la precisión de la zurda del futbolista de Vélez fue total. Pateó al palo del arquero Ebenezer Harcourt, que amagó hacia su derecha y cuando quiso reaccionar a la izquierda, la pelota ya había entrado.

El atacante argentino había tenido varias oportunidades en encuentros previos, pero fue en este duelo ante Nigeria donde logró romper su sequía y demostrar su capacidad como especialista en tiros libres. Carrizo convirtió goles de tiro libre en el torneo local con la camiseta del Fortín, frente a Godoy Cruz y Atlético Tucumán. Aunque este gol representó la primera conquista de Carrizo en el torneo, un logro que llegó tras varios partidos en los que había sido protagonista sin poder concretar.

En el complemento, a los ocho minutos, el delantero velezano sacó provecho de una mala salida de la defensa nigeriana y un excelente robo y habilitación de Milton Delgado. Maher recibió en absoluta soledad, dominó con mucho campo a favor y definió a un costado del arquero, que salió a achicar totalmente entregado.

Pocos minutos después, Diego Placente reemplazó a Carrizo en busca de oxigenar el equipo, que ya piensa en el encuentro de cuartos de final ante México. La goleada la cerró el jugador de Inter Miami, Mateo Silvetti, casi en la primera bocha que tocó.

De este modo, el conjunto nacional volverá a este escenario el sábado desde las 20 para medirse con el plantel mexicano en el choque más atractivo de los cuartos. Ese mismo día, a partir de las 17, España se medirá a Colombia en el Estadio Fiscal de Talca. Los ganadores de esas llaves serán rivales en semifinales.