La Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires (ARBA) puso en marcha un nuevo plan destinado a jubilados y pensionados bonaerenses que tienen deudas impositivas, con el objetivo de facilitar su regularización a través de beneficios específicos.

Ads

El esquema contempla importantes reducciones en intereses y recargos, además de distintas opciones de pago adaptadas a la capacidad económica de los contribuyentes. Entre las alternativas, se incluyen cancelaciones al contado o planes en cuotas con tasas de financiación reducidas.

La iniciativa alcanza deudas vinculadas a impuestos patrimoniales como el Inmobiliario y el Automotor, incluso en casos que ya se encuentran en instancia judicial, ampliando así el universo de beneficiarios.

Ads

Según informaron desde el organismo, el objetivo es que los adultos mayores puedan ponerse al día con sus obligaciones fiscales y recuperar beneficios asociados al cumplimiento, como descuentos por pago anticipado o bonificaciones por buen comportamiento tributario.

Para acceder, los interesados deberán cumplir con determinados requisitos vinculados a su condición previsional y a la situación de los bienes alcanzados, además de adherirse al plan dentro de los plazos establecidos.

Ads

Desde ARBA destacaron que la medida busca aliviar la carga económica sobre uno de los sectores más vulnerables, en un contexto donde el cumplimiento impositivo puede resultar difícil de sostener para quienes tienen ingresos fijos.

Puede interesarte