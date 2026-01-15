La decisión del Gobierno apunta a ampliar la oferta, fomentar la competencia y generar una baja en los precios que pagan los consumidores, aunque desde el propio oficialismo admiten que el efecto no será inmediato ni automático.

Ads

El anuncio fue ratificado por el ministro de Economía, Luis Caputo, quien aseguró que la medida forma parte del proceso de reducción de impuestos impulsado por la gestión nacional. “Permitirá mayor oferta y precios más competitivos”, afirmó, al recordar que desde mayo de 2025 los valores ya habían registrado bajas de entre 25% y 35% en distintos modelos.

La quita total del arancel completa un esquema gradual iniciado el año pasado, cuando la alícuota pasó del 16% al 8%. Ahora, con tasa cero, el Gobierno confía en que el ingreso de más equipos importados presione a la baja los precios de mercado y mejore el acceso a la tecnología.

Ads

Puede interesarte

En la misma línea se expresó el vocero presidencial, Manuel Adorni, quien celebró la decisión en redes sociales al sostener que implica “menos impuestos, más competencia y mejores precios”.

Sin embargo, la medida encendió alertas en el sector industrial. Desde la Unión Obrera Metalúrgica de Río Grande advirtieron que la eliminación de aranceles profundiza la crisis de la producción nacional de electrónicos y pone en riesgo puestos de trabajo en Tierra del Fuego, donde ya hubo paros y suspensiones durante 2025.

Ads

Desde el Ministerio de Economía sostienen que el impacto final dependerá del comportamiento de importadores y cadenas comerciales, pero insisten en que el objetivo es replicar la tendencia de reducción de precios observada en los últimos meses, en un mercado históricamente marcado por valores elevados y baja competencia.