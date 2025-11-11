Un proyecto de ordenanza solicitando la colocación de un monumento en homenaje al popular actor y animador Carlitos Balá fue presentado hoy en la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia e Investigación del Concejo Deliberante. Según el proyecto, el lugar elegido para emplazarlo es avenida Patricio Peralta Ramos 2865, frente al emblemático edificio Demetrio Eliades, donde residía.

Balá murió el 22 de septiembre de 2022 a los 97 años. Durante los años 60 y 70 se consolidó como referente del entretenimiento infantil con programas como El clan de Balá, El flequillo de Balá y El show de Carlitos Balá, que estuvo al aire por más de 20 años. Su estilo afectuoso y muletillas como “¿Qué gusto tiene la sal?”, “¡Ea ea pe pe!” y “¡Un kilo y dos pancitos!” marcaron a generaciones de niños.

A lo largo de su extensa trayectoria, Balá mantuvo una relación muy afectuosa con la ciudad. Protagonizó decenas de espectáculos en las temporadas de verano, incluyendo la famosa Carpa donde montaba su espectáculo circense. Su amor por Mar del Plata quedó inmortalizado incluso en la música: en 1979 grabó el tema Me largo a Mar del Plata, donde cantaba “Me encanta ir por la rambla, cantando por la playa, al mar yo me voy”.

Balá no solo trabajaba en Mar del Plata, también la eligió como lugar de descanso. Fue de los primeros en adquirir un departamento en el icónico edificio Demetrio Elíades, desde donde solía pasear por la rambla, la costa y el Boulevard Marítimo. Era habitual cruzarlo en la calle, saludando con su clásico “gestito de idea” y sacándose fotos con sus admiradores.

En enero de 2019, a los 93 años, encabezó un homenaje en la Plaza del Milenio que terminó en un show espontáneo, haciendo bailar a una multitud al ritmo de Aquí llegó Balá. También fue reconocido por el Concejo Deliberante y por el Museo Castagnino, que le dedicó una muestra especial sobre su vida y obra.

