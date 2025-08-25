Un hombre de 30 años fue detenido en la noche del domingo, acusado de portación ilegal de arma de fuego, luego de apuntar contra un móvil policial y descartar el arma en plena huida.

El hecho ocurrió en la intersección de Gascón y Bolivia, donde efectivos de la Comisaría 12ª, en conjunto con el Comando de Prevención Rural y el Comando de Patrullas, interceptaron al sospechoso. Según fuentes policiales, el individuo había apuntado con un revólver calibre 22 largo contra un patrullero del Comando Rural que se encontraba de recorrida, descartando el arma en el momento en que fue alcanzado por los uniformados.

En el procedimiento se secuestraron 16 municiones calibre 22 largo y una munición calibre 32. El fiscal de Flagrancia, Leandro Arévalo, dispuso que el imputado fuera notificado de la formación de causa por el delito de portación ilegal de arma de fuego y trasladado a la Unidad Penal N°44 de Batán, donde quedó alojado.

