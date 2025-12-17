En la segunda sesión extraordinaria del 153° período legislativo, la Cámara de Diputados bonaerense realizó cambios en la Ley 14.528. Además, fue declarado Personalidad Destacada el influencer Ian “Moche” Galo Lescano; también se aprobó un proyecto que regula el uso de teléfonos celulares y pantallas tecnológicas en los colegios.

Respecto de las modificaciones de la Ley de Adopción, de autoría del senador Marcelo Feliú, la medida establece cambios en los plazos de adoptabilidad, acortando el proceso de 180 a 90 días. También se unifican las licencias maternales y paternales para trabajadores del sector público, y pone como eje central el interés superior del niño y/o adolescente.

Al respecto, el diputado Valentín Miranda expresó que es una ley muy importante para “muchas personas que pasaron y van a pasar por ese proceso”, y que “es un gran avance, que se puede seguir perfeccionando”.

Por su parte, el legislador Diego Garciarena destacó la iniciativa y dijo que “el espíritu que trae esta ley privilegia el interés superior del niño, que es un principio que viene del Derecho Internacional y que debe regir hoy todo el sistema que vincula a niños y adolescentes”.

Por último, la diputada Lucía Iañez manifestó que “en el marco de esta conjunción de ideas y leyes que logramos aprobar por unanimidad, es fundamental que construyamos un marco normativo en los chicos que nos den resultados concretos y nos haga sentir realmente felices a todos aquellos que creemos que son la prioridad”.

Asimismo, el cuerpo legislativo convirtió en Ley el expediente que establece el 2 de abril de cada año como el Día Provincial de Concientización sobre el Autismo. Esta iniciativa se encuentra enmarcada en la Convención Sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.

Por otro lado, la Cámara baja declaró personalidad destacada al influencer Ian “Moche” Galo Lescano, por su enorme trabajo en la concientización del Trastorno Espectro Autista y Neurodivergencias.

Además, se aprobó el proyecto del diputado Rubén Eslaiman que tiene como objetivo la creación de la Caja de Previsión Social para agrimensores, arquitectos, ingenieros, y técnicos de la provincia de Buenos Aires; y también la iniciativa del legislador Martín Rozas, que regula el uso de teléfonos celulares y pantallas tecnológicas en las aulas de colegios estatales y privados bonaerenses, de nivel secundario.

También tuvo visto positivo el proyecto del diputado Germán Di Cesare, que establece la creación del corredor turístico Camino del Mar, en la ruta interbalnearia N°11 dentro del tramo que une Miramar-Mar del Plata, con el objetivo de impulsar la puesta en valor de la arteria provincial de la ruta.

Durante la sesión extraordinaria, el presidente del cuerpo, Alejandro Dichiara, aceptó la renuncia de la diputada electa Verónica Magario, y para su reemplazo le tomó juramento a la diputada suplente María Silvina Nardini.

También juraron los diputados Manuel Passaglia, electo en los comicios de septiembre pasado; y José Ignacio Rossi y María Fernanda Coitinho, en reemplazo de Gustavo Pulti y Javier Coria, respectivamente, quienes solicitaron licencia extraordinaria.

Asimismo, se aprobaron las vicepresidencias del diputado Matías Civale y la diputada Blanca Alessi, y las designaciones de Raúl Cadaa como secretario de Modernización y de Lucas Marino como prosecretario de Desarrollo Institucional.