Luego de su paso por el máximo escenario futbolístico de la ciudad que tiene su tribuna techada clausurada, emitieron un comunicado donde indican que el clásico podría no disputarse en el Minella.

APreViDe hizo en las últimas horas una inspección en los distintos sectores del Estadio “José María Minella” pensando en el duelo que protagonizarán Aldosivi y Alvarado por la fecha 8 de la Primera Nacional en las últimas semanas de marzo.

Según se indicó, en la misma estuvieron presentes entre ellos la Directora zonal del organismo e integrantes del área de infraestructura enviados desde Buenos Aires por el Titular de la Agencia, Guillermo Cimadevila, en conjunto con los actores comprendidos en la organización de los eventos deportivos, en este caso la Jefatura Departamental de Seguridad, personal de infraestructura del Ministerio de Seguridad de Nación, autoridades de la Municipalidad de General Pueyrredón, el Emder, Departamento Parque de Deportes, y Bomberos.

El objetivo era recorrer los distintos sectores para chequear el estado de las estructuras, los alambrados, luminarias, escaleras, bretes de contención, entre otras cuestiones, para el análisis y posteriores resoluciones que dependen también de los permisos del municipio local.

En ese sentido, antes de cerrar el comunicado oficial, APreViDe dejó abierta la posibilidad para que este partido tan importante para la ciudad y que no se puede jugar hasta 27 años, finalmente no se juegue en ese escenario: “la Agencia se encuentra trabajando a la espera del resultado final y de cuestiones vinculadas directamente con la seguridad integral del evento para evaluar si el clásico marplatense se jugará o no en el estadio Minella”, concluye.