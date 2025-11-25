El fiscal Germán Vera Tapia confirmó a El Marplatense la aprehensión del chofer que conducía el micro de larga distancia que volcó en el kilómetro 325 de la Ruta Provincial 2, accidente que dejó dos personas fallecidas y varios heridos.

Ads

Puede interesarte

El funcionario judicial se hizo presente en el lugar del siniestro y explicó que el colectivo “venía desde Florencio Varela, con personas que iban a un congreso en el Hotel Provincial que se está desarrollando en este momento”. El vuelco ocurrió en una zona de curva, cuando el micro se dirigía rumbo a Mar del Plata.

Según los primeros testimonios, el conductor había declarado que realizó “una maniobra para esquivar un auto”, pero esa versión quedó bajo fuerte sospecha. “Aparentemente, según lo que está diciendo Científica, no fue así. En primera instancia, parecería que no dobló en la curva, como si se hubiese dormido manejando o algo parecido”, señaló el fiscal.

Ads

Puede interesarte

En cuanto a las víctimas fatales, Vera Tapia indicó que “en principio serían dos: una persona que quedó por fuera del vehículo y la otra estaría dentro del micro”. Durante varias horas se revisaron las listas de pasajeros debido a que había dos personas inicialmente reportadas como “desaparecidas”, pero finalmente se comprobó que no habían subido al micro.

La segunda víctima, aún sin identificar, “sería una mujer”, detalló el fiscal, y añadió que su identidad podrá confirmarse “cuando levanten el colectivo”, tarea para la cual ya había sido convocada una grúa especial.

Ads

La investigación continúa para determinar las causas del vuelco y definir la situación procesal del chofer, quien permanecerá a disposición de la Fiscalía.