Aprehendieron a una pareja tras asaltar a una joven con un arma blanca
El delito ocurrido en Rivadavia y Corrientes quedó registrado en las cámaras del COM.
Una pareja integrada por un hombre de 33 años y una mujer de 31 fue detenida en la madrugada de este miércoles en Mar del Plata, luego de asaltar a una joven de 27 años a la que amenazaron con un elemento punzante para robarle dinero y pertenencias.
El hecho ocurrió en Rivadavia y Corrientes, donde la víctima denunció que los delincuentes la intimidaron y le sustrajeron su teléfono celular, documentación y 15.000 pesos. Con los datos aportados por la joven, el Centro de Operaciones y Monitoreo (COM) logró ubicar a los sospechosos a través de las cámaras de seguridad.
Los registros mostraron que ambos abordaron un colectivo y descendieron en la intersección de avenida Juan B. Justo y Juana Manzo, donde fueron interceptados por el personal policial. Durante el procedimiento se recuperaron los elementos robados.
El fiscal de Flagrancia, Leandro Arévalo, dispuso que los detenidos sean trasladados a sede judicial y notificados de la formación de causa por robo agravado por el empleo de arma.
