Personal de la Comisaría Cuarta aprehendió a una mujer de 35 años que registraba un pedido de captura activo, en el marco de un conflicto familiar ocurrido en el barrio Bernardino Rivadavia de Mar del Plata.

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El hecho ocurrió el sábado 17 de mayo, cerca de las 20.50, cuando efectivos policiales que se encontraban en la dependencia escucharon pedidos de auxilio provenientes de la vía pública, en inmediaciones de las calles Chile y Alberti. Al llegar al lugar, una mujer indicó que su hermana había agredido físicamente a otra familiar y señaló a la presunta autora, que permanecía a pocos metros.

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Los policías identificaron a la víctima, una joven de 20 años que presentaba lesiones visibles en el rostro y manifestó haber mantenido una pelea con su media hermana en una vivienda ubicada sobre calle Chile al 2700. Tras localizar a la acusada, los efectivos constataron que inicialmente había aportado una identidad falsa, aunque luego reconoció sus verdaderos datos personales.

A través del sistema informático policial se confirmó que la mujer tenía un pedido de captura activo desde 2023, solicitado por el Juzgado de Ejecución Penal N°1 en el marco de un incidente de libertad asistida.

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La imputada fue notificada de la formación de causa por el delito de “lesiones agravadas” y quedó además a disposición judicial por la captura vigente. Interviene la Unidad Funcional de Instrucción de Flagrancia, a cargo de la Dra. Mariana Baqueiro, quien dispuso su traslado a la Unidad Penal N°50 de Batán y la realización de las actuaciones correspondientes.