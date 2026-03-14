Un menor de 14 años fue aprehendido, acusado de romper el vidrio de un automóvil y sustraer una billetera, en un hecho ocurrido en la zona del Hospital Materno Infantil.

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Según informaron fuentes policiales, el adolescente rompió el vidrio ventilete trasero de un Volkswagen Polo color gris, propiedad de un hombre de 51 años, estacionado en la intersección de Castelli y Santa Fe. Una vez roto el cristal, tomó una billetera que se encontraba en el interior del vehículo.

La maniobra fue advertida por la propia víctima, lo que provocó que el menor emprendiera la fuga a pie por la zona. Minutos después, personal policial de la Comisaría Segunda logró interceptarlo en Corrientes entre Alvarado y Castelli, donde se concretó su aprehensión.

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No obstante, al momento del procedimiento no se logró recuperar la billetera sustraída.

En la causa interviene la Fiscalía de Responsabilidad Penal Juvenil N°3, a cargo del fiscal Walter Martínez Soto, quien dispuso la aprehensión del menor por el delito de robo, la notificación del artículo 60 del Código Procesal Penal y su posterior traslado al organismo de minoridad.

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