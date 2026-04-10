Un hombre de 23 años fue aprehendido durante la madrugada de este viernes en Mar del Plata, en el marco de una causa por encubrimiento agravado. El procedimiento fue llevado a cabo por personal del Comando de Patrullas, con intervención de la Comisaría Tercera. El hecho se originó en la zona de Vértiz y Dellepiane, cuando efectivos intentaron identificar un vehículo tipo sedán. En ese momento, el conductor decidió darse a la fuga, lo que motivó un operativo de seguimiento.

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La persecución se extendió por varias cuadras hasta que el vehículo fue finalmente interceptado en inmediaciones de Ayolas y Jauretche. Allí, los efectivos lograron reducir al conductor sin que se registraran personas lesionadas. Posteriormente, se realizaron las consultas correspondientes sobre el rodado en los sistemas oficiales. De esta manera, se constató que el automóvil poseía un pedido de secuestro activo de fecha reciente.

Como resultado del procedimiento, se procedió al secuestro del vehículo y de los elementos identificatorios colocados. El joven fue trasladado y quedó a disposición de la Justicia. Interviene la UFI de Flagrancia, a cargo de la fiscal Ana Caro, quien dispuso la notificación de la formación de causa por encubrimiento agravado. Además, se ordenaron las actuaciones de rigor y su traslado a sede judicial para prestar declaración en primera audiencia.

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