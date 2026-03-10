Un hombre de 47 años fue aprehendido hoy por personal del Comando de Patrullas en la intersección de Salta y Brandsen, acusado de provocar disturbios en la vía pública y golpear vehículos estacionados.

Ads

El imputado fue identificado como una persona que se encontraba en situación de calle al momento de la intervención policial. El hecho quedó encuadrado como una infracción a los artículos 35, 74 y 78 del Decreto Ley 8031/73, con intervención del Juzgado en lo Correccional N°4.

Tras la comunicación con el juzgado interviniente, se dispuso labrar las actuaciones contravencionales correspondientes. Posteriormente, el causante recuperó la libertad bajo caución juratoria, conforme lo establecido en el artículo 119 del Decreto Ley 8031/73.

Ads

Puede interesarte

Ads