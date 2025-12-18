Un menor de 16 años fue aprehendido en el centro de Mar del Plata, acusado de intentar robar una motocicleta que se encontraba estacionada en la vía pública.

El hecho ocurrió en la zona de Hipólito Yrigoyen y 3 de Febrero, cuando un llamado al 911 alertó sobre un joven que estaba forzando el candado de una Honda Twister con intenciones de sustraerla. Al arribar al lugar, personal de Prefectura Naval Argentina observó al sospechoso, quien al notar la presencia de los uniformados emprendió la fuga.

La persecución finalizó a pocas cuadras, en 3 de Febrero y Mitre, donde el menor fue finalmente aprehendido. Durante su huida, descartó una yuga, herramienta que habría sido utilizada para violentar tanto el candado como el tambor de arranque del rodado.

Tras el procedimiento, se dio intervención al Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil N° 2, a cargo del fiscal Marcelo Yañez Urrutia, quien dispuso que el adolescente sea notificado de la formación de la causa por robo agravado de vehículo dejado en la vía pública en grado de tentativa, conforme al artículo 60 del Código Procesal Penal.

Finalmente, el joven fue trasladado y alojado en el Centro Especializado de Aprehensión, quedando a disposición de la Justicia.

