Dos personas de 30 años, un hombre y una mujer, fueron detenidas en la zona del Puerto, quienes portaban en el interior de una mochila cocaína y marihuana fraccionada para su venta.

Las detenciones se dieron en el marco de operativos de prevención y control realizados por personal de la Prefectura Naval Argentina, junto con el Grupo Técnico Operativo (GTO) de la Comisaría 3ª en la intersección de avenida De los Trabajadores y Ayolas.

Durante una recorrida preventiva, los efectivos identificaron a la mujer que transportaba una mochila y al hombre que la acompañaba. Al efectuar la requisa, se comprobó que en el interior de la mochila se hallaban sustancias ilícitas y otros elementos vinculados a la comercialización.

En el lugar se secuestraron 49 envoltorios de clorhidrato de cocaína y una “piedra” de la misma sustancia, con un peso total de 175,5 gramos, además de 18,2 gramos de marihuana, 211.100 pesos en efectivo, cuatro teléfonos celulares, una bicicleta y un monopatín.

Ambos individuos fueron aprehendidos y puestos a disposición de la Justicia. Intervino la Fiscalía a cargo de Daniela Ledesma, quien dispuso la notificación de la formación de la causa y el traslado de los imputados a sede judicial.

