Dos personas fueron aprehendidas en pleno centro tras agredir a personal municipal y portar un arma blanca, luego de un procedimiento iniciado por denuncias vecinales por disturbios, según informó la Secretaría de Seguridad de la Municipalidad.

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El operativo fue llevado adelante en la zona de Diagonal Alberdi y Corrientes por la Patrulla Municipal, que intervino ante reportes de personas durmiendo en la vía pública y generando inconvenientes en el espacio público.

De acuerdo a lo informado, los involucrados se negaron a aportar datos personales y adoptaron una actitud agresiva, arrojando golpes de puño e insultos contra el personal interviniente.

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Durante el procedimiento, se constató que uno de ellos portaba un arma blanca oculta entre sus prendas, lo que agravó la situación y motivó la intervención policial.

Ante este escenario, efectivos policiales procedieron a la colocación de esposas de seguridad para resguardar la integridad física de todas las partes y coordinaron el traslado de los aprehendidos.

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Posteriormente, ambos fueron derivados a la Comisaría Primera, donde se realizaron las actuaciones correspondientes.

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Desde el Municipio recordaron que la línea de WhatsApp para denuncias (223 340 6177) funciona las 24 horas, permitiendo a los vecinos reportar situaciones en tiempo real mediante el envío de ubicación, fotografías y videos.