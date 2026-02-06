Personal del Comando de Patrullas aprehendió a un hombre de 31 años y una mujer de 22 por un robo a un vehículo estacionado en pleno centro, tras ser detectados mediante cámaras del Centro de Operaciones y Monitoreo (COM) ocultando pertenencias sustraídas.

El hecho fue advertido por los operadores, quienes observaron a los imputados escondiendo elementos que habrían sido robados de una camioneta Ford Maverick que se encontraba estacionada en Santiago del Estero entre Moreno y Belgrano.

A partir de la intervención policial, se procedió a la identificación y aprehensión de ambos sospechosos, quienes quedaron a disposición de la Justicia para la continuidad de las actuaciones correspondientes.

Intervino la Fiscalía de Flagrancia, a cargo de Fernando Berlingieri, que dispuso la notificación de la formación de la causa, la realización de las actuaciones de rigor, la recepción de declaraciones y el traslado del imputado a la Unidad Penal Nº44 y de la imputada a la Unidad Penal Nº50.

