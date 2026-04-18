Un vehículo sin ocupantes fue hallado chocado contra un paredón en la curva de Cabo Corrientes, sin ocupantes en su interior. Tiempo después, su propietario denunció que había sido robado.

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El episodio se registró alrededor de las 06:30 en Boulevard Marítimo y Paseo Jesús Galíndez, cuando un llamado al 911 alertó sobre un Renault 21 Nevada gris que había colisionado contra la estructura de la explanada.

Al arribar, el personal policial constató que el rodado no tenía chapas patentes colocadas y presentaba daños en su parte frontal, además de provocar roturas en el paredón y en un poste de alumbrado público.

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Según se informó, no se registraron personas lesionadas y, tras consultar el vehículo en el sistema informático, se determinó que no presentaba impedimentos legales. Sin embargo, cerca de las 07:00, otro llamado al 911 dio cuenta de la sustracción de un automóvil desde inmediaciones de un local bailable, cuyas características coincidían con el rodado encontrado.

Posteriormente, se hizo presente en el lugar el propietario del vehículo, quien indicó que el mismo era conducido por un amigo al momento del hecho, aunque esta persona no se encontraba en el sitio.

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En el procedimiento intervino personal de Tránsito de la Municipalidad, que labró infracciones por falta de Verificación Técnica Vehicular, ausencia de chapas patentes y daños a bienes públicos, además de disponer el secuestro del automóvil y su traslado al playón municipal.