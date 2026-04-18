Apareció un auto chocado contra un paredón en Cabo Corrientes y sin ocupantes: era robado
El rodado, según su propietario, había sido sustraído de la puerta de un boliche bailable. Personal de Tránsito labró infracciones por diversas situaciones.
El rodado, según su propietario, había sido sustraído de la puerta de un boliche bailable. Personal de Tránsito labró infracciones por diversas situaciones.
Desde las cámaras de seguridad del Centro de Monitoreo se pudo observar cómo un conductor que se desplazaba por Independencia, perdió el control de su automóvil e impactó contra otro que circulaba por Rodríguez Peña.
El choque tiene que ser lo suficientemente fuerte para desviar su trayectoria unos 0,4 milímetros, como para sacar de su órbita a Didymos. Los detalles.