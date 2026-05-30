El Ministerio de Salud de la Nación y la Cámara Argentina de Especialidades Medicinales (CAEMe), con la presencia del presidente Javier Milei, anunciaron hoy una agenda de inversión por US$ 8000 millones destinada al desarrollo de investigación clínica en el país durante los próximos seis años.

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El acuerdo, que también contó con la participación del ministro de Salud Mario Lugones, establece que los laboratorios asociados a CAEMe impulsarán una inversión acumulada con el objetivo de posicionar a la Argentina como un referente global en ciencia médica y economía del conocimiento.

Actualmente, la investigación clínica representa cerca del 50% de la inversión privada total en investigación y desarrollo del sector empresario argentino. De cada 10 dólares que ingresan al país para financiar actividades de I+D, 9,5 corresponden a investigación clínica, mientras que los asociados a CAEMe aportan el 95% de esa inversión.

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En el país, más de 50.000 pacientes participan en alrededor de 1000 estudios clínicos. Solo en 2025 se aprobaron 290 nuevos estudios, lo que representa un incremento del 8% respecto al año anterior, y se generaron más de 4000 contratos en centros de investigación.

“Este acuerdo es un hito para la salud y la ciencia en Argentina. No solo promueve mayores inversiones de escala internacional en ciencia y salud, sino que hace posible que los pacientes de nuestro país accedan a tratamientos de vanguardia en simultáneo con los países más avanzados del mundo”, destacó el presidente de CAEMe, Gastón Domingues Caetano.

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Las inversiones permitirán fortalecer el ecosistema sanitario mediante el apoyo a centros de investigación, la capacitación de profesionales de la salud y el impulso de estudios en hospitales públicos. Además, contribuirán a mejorar el acceso a tratamientos innovadores y a la sostenibilidad del sistema, ya que las empresas asumen los costos de atención de los pacientes en estudio.

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“Este plan de inversiones nos permite reforzar las condiciones para que la Argentina vuelva a ganar lugar en la agenda global, se consolide como un socio confiable y atractivo para la innovación, y traduzca ese liderazgo en oportunidades concretas para pacientes, profesionales y el desarrollo federal”, agregó Domingues Caetano.

El sector cuenta con ventajas competitivas vinculadas a la calidad de sus recursos humanos y su infraestructura científica, que han permitido avances históricos en áreas como la biología molecular y las terapias inmunológicas.

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CAEMe, con 100 años de trayectoria, agrupa a empresas farmacéuticas y biofarmacéuticas dedicadas a la investigación, desarrollo y comercialización de medicamentos innovadores. Sus compañías asociadas generan empleo directo para unas 9000 personas y más de 20.000 de manera indirecta, además de contar con 10 plantas productivas en el país.