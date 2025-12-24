Mar del Plata será sede durante este verano del Festival Literario MarPlaneta 2026, un evento performático con entrada libre y gratuita en donde los libros y sus autores serán la protagonista, pero acompañados por música en vivo, dj’s set, talleres, gastronomía y mucho más.

El punto de encuentro será Chauvín (San Luis 2849) el 5 y 6 de enero y el 2 y 3 de febrero de 18:00 a 00:00, y los escritores serán sus protagonistas: Adrián Lakerman, Juan José Becerra, Darío Sztajnszrajber, Daniel Mecca, Guillermo Martínez, Alexandra Kohan, Martín Kohan, Hugo Alconada Mon, Jorge Fernández Díaz, Diego Sztulwark, Fabián Casas, Nicolás Artusi, Florencia Canale, Florencia Sichel, Flor Dapiaggi, Agustina Buera, Adriana Riva, Osvaldo Gross, Daniel López Rosetti, Cynthia Wila y Gabriel Rolón.

El concepto de MarPlaneta es expandir la experiencia de los libros también a otras expresiones sensitivas como la música, gastronomía y audiovisual, todo en un mismo ámbito.

“Creemos fundamental brindar un espacio libre y gratuito con una amplia propuesta de presentaciones, charlas, talleres, firmas y espacios de lectura, de la mano de nuestros autores, donde los amates de los libros y de la cultura en general, puedan convocarse y compartir una experiencia enriquecedora”, describió María Estomba, directora de MKT y Comunicación de Grupo Planeta.

La agenda será la siguiente: el 5 de enero se presentarán Adrián Lakerman, Juan José Becerra y Darío Sztajnszrajber, mientras que al otro día serán de la partida Diego Sztulwark, Florencia Canale, Florencia Sichel, Adriana Riva y Fabián Casas.

En cuanto a la actividad de febrero, el lunes 2 estarán Daniel Mecca, Guillermo Martínez, Alexandra Kohan, Martín Kohan, Hugo Alconada Mon y Jorge Fernández Díaz, y el miércoles 3 participarán Osvaldo Gross, Nico Artusi, Daniel López Rosetti, Gabriel Rolón, Cynthia Wila, Florencia Dapiaggi y Agustina Buera.