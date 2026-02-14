La Secretaría de Desarrollo Local, Inversiones e Integración Público Privado realizará una nueva edición de Sabores sobre Ruedas y Expo Emprendedores desde hoy y hasta el martes en Plaza Mitre, con propuestas gastronómicas y de producción local abiertas a la comunidad.

Durante las jornadas, los foodtrucks estarán disponibles de 11:00 a 21:00 y ofrecerán opciones dulces y saladas como carnes, hamburguesas, pizzas, cafetería, tortas y diversas alternativas para acompañar el paseo durante todo el día.

En tanto, la Expo Emprendedores funcionará de 16:00 a 21:00 y contará con stands de indumentaria, accesorios, propuestas de decoración, productos regionales y emprendimientos que reflejan la identidad y el talento marplatense. El espacio busca promover la producción local, dar visibilidad a nuevos proyectos y generar un vínculo directo entre emprendedores y vecinos.

Las personas interesadas en participar de la Expo Emprendedores Locales pueden comunicarse al teléfono 482-8925, de lunes a viernes de 08:00 a 14:30, o escribir al correo electrónico [email protected].

Para consultas o mayor información sobre el calendario de eventos de foodtrucks, los interesados pueden comunicarse por WhatsApp al 223 618-2235 o acercarse a las oficinas de la Secretaría de Desarrollo Local (Salta 1842, 5° piso), de lunes a viernes de 08:15 a 14:15.

